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ВСУ нанесли удар по россиянам на Кинбурнской косе

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Враг понес потери в живой силе и технике

ВСУ нанесли удар по россиянам на Кинбурнской косе

Chris McGrath

Новина українською

Украинские военные в среду, 18 января, уничтожили около 10 российских захватчиков и вражеской техники на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", – сказала Гуменюк.

Впрочем, она указала, что пока оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, опрокидываемые с левобережной части Херсонщины. Таким образом враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской общинам.

Как известно, под контролем россиян на Кинбурнской косе остаются три населенных пункта - Покровское, Васильевка и Покровка.

Ранее сообщалось, что ВСУ пресекли попытку наступления россиян на Запорожском направлении.

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В статье: война с россией
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Источник:
NV

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