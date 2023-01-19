ВСУ нанесли удар по россиянам на Кинбурнской косе

Украинские военные в среду, 18 января, уничтожили около 10 российских захватчиков и вражеской техники на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", – сказала Гуменюк.

Впрочем, она указала, что пока оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, опрокидываемые с левобережной части Херсонщины. Таким образом враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской общинам.

Как известно, под контролем россиян на Кинбурнской косе остаются три населенных пункта - Покровское, Васильевка и Покровка.

Ранее сообщалось, что ВСУ пресекли попытку наступления россиян на Запорожском направлении.