Немецкий концерн может поставить Украине более ста танков. Ожидает одобрения от правительства
Leopard 2 и не только
фото з відкритих джерел
Немецкий производитель оружия Rheinmetall может передать Украине в этом году более ста танков. Речь о Leopard 2, отремонтированных Leopard 1, а также британских танках Challenger 1.
Концерн готов взять на себя обязательство производства оружия для Украины, если такое решение одобрит правительство Германии.
Авторитетное немецкое издание Der Spiegel сообщает, что в Бундестаге обсудили поставки танков в Украину, в партии Шольца обещают "существенные решения".
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Источник:Handelsblatt
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