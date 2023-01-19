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Немецкий концерн может поставить Украине более ста танков. Ожидает одобрения от правительства

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Leopard 2 и не только

Немецкий концерн может поставить Украине более ста танков. Ожидает одобрения от правительства

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий производитель оружия Rheinmetall может передать Украине в этом году более ста танков. Речь о Leopard 2, отремонтированных Leopard 1, а также британских танках Challenger 1.

Концерн готов взять на себя обязательство производства оружия для Украины, если такое решение одобрит правительство Германии.

Авторитетное немецкое издание Der Spiegel сообщает, что в Бундестаге обсудили поставки танков в Украину, в партии Шольца обещают "существенные решения".

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В статье: война с россией
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Источник:
Handelsblatt

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