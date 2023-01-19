Новоназначенный министр обороны Германии заявил о поддержке Украины

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что Германия готова поддерживать Украину в ее попытке освободить свои территории от российской оккупации. Напомним, Писториус был назначен на должность после увольнения экс-главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Она ушла с должности из-за недовольства Бундесвера по поводу выполнения ее должностных обязанностей.

"Россия ведет ужасную истребительную войну против суверенного государства, против Украины. Германия не является стороной войны. Поэтому сейчас вопрос о том, чтобы сделать Бундесвер сильнее. Речь идет о сдерживании, эффективности и оперативной способности. И при этом главное сейчас — продолжать поддерживать Украину, также силами Бундесвера", - сказал Писториус.

Добавим, что один из немецких концернов готов в течение года передать Украине более ста танков, однако ожидает одобрения от правительства.