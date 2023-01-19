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На учениях в Беларуси российские боевые самолеты взлетали с ракетами Кинжал

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Тестируют возможность очередного удара по Украине

На учениях в Беларуси российские боевые самолеты взлетали с ракетами Кинжал

тасс

UA-Футбол
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Мониторинговая группа Белорусский Гаюн обнародовала информацию, что сегодня, 19-го января во время учений в Беларуси российские боевые самолеты поднимались в воздух с ракетами "Кинжал" на борту.

"Минобороны РБ опубликовало видео сегодняшних взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах.

На кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К совершали взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ходе полетов в Мачулищах в Украине продолжалась воздушная тревога.

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В статье: война с россией
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Источник:
Беларускі Гаюн

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