На учениях в Беларуси российские боевые самолеты взлетали с ракетами Кинжал

Мониторинговая группа Белорусский Гаюн обнародовала информацию, что сегодня, 19-го января во время учений в Беларуси российские боевые самолеты поднимались в воздух с ракетами "Кинжал" на борту.

"Минобороны РБ опубликовало видео сегодняшних взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах. На кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К совершали взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ходе полетов в Мачулищах в Украине продолжалась воздушная тревога.