На учениях в Беларуси российские боевые самолеты взлетали с ракетами Кинжал
Тестируют возможность очередного удара по Украине
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Мониторинговая группа Белорусский Гаюн обнародовала информацию, что сегодня, 19-го января во время учений в Беларуси российские боевые самолеты поднимались в воздух с ракетами "Кинжал" на борту.
"Минобороны РБ опубликовало видео сегодняшних взлетов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома в Мачулищах.
На кадрах ведомства, а точнее телеканала ВоенТВ, можно заметить, что МиГ-31К совершали взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".
И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - говорится в сообщении.
Отметим, что в ходе полетов в Мачулищах в Украине продолжалась воздушная тревога.
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