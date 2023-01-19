Нацполиция: Монастырский и Енин были в одном вертолете, потому что спешили в командировку

Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, погибшие в авиакатастрофе, были в одном вертолете, потому что пытались как можно скорее прибыть на место назначения.

Об этом в комментарии журналистам заявила представитель Нацполиции Марьяна Рева, передает Укринформ.

"Они отправлялись в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее, в том числе и ради победных ситуаций на фронте", - уточнила она.

Спикер отметила, что у нее пока нет информации о том, есть ли протокол передвижения в этих случаях.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в подобных случаях служащие передвигаться в одном транспорте, представитель Нацполиции заявила, что были сделаны соответствующие выводы, и в дальнейшем работа уже будет корректироваться с учетом всех трагических ситуаций.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.