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Россияне начали устанавливать на крышах высоток в Москве ЗПРК Панцирь - ФОТО

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(1 голосов)

Одну такую машину затянули на крышу здания Минобороны России

Россияне начали устанавливать на крышах высоток в Москве ЗПРК Панцирь - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Россияне начали устанавливать ЗПРК "Панцирь-С1" на крышах высоток в Москве.

Об этом пишут соцсети. На данный момент известно уже о двух таких случаях.

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Одну такую систему россияне каким-то образом затянули на крышу Министерства обороны.

Еще один такой аппарат с помощью крана затянули на крышу бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8. В нём расположены офисы компаний, студия фотосъёмки и школа вокала.

С какой целью принято такое решение можно только догадываться.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2023 в 20:06
Якщо в насєлєнія немає мізків то вже ніякі пзрк не допоможуть...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2023 в 19:47
Дурні.. Замість того, щоб прикривати маскву, вони готуються її самі бомбити, ну щоб звинуватити нату
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Лекарь (село Дарниця)
19.01.2023 в 19:46
Шо там ота катсапська лиса залу*па небензя там казав? Що українська влада винна в тому, що, начеб-то, розмістила комплекси ППО у жилих кварталах? То покажіть це відео тій лисий залу*пі
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