Россияне начали устанавливать на крышах высоток в Москве ЗПРК Панцирь - ФОТО

Россияне начали устанавливать ЗПРК "Панцирь-С1" на крышах высоток в Москве.

Об этом пишут соцсети. На данный момент известно уже о двух таких случаях.

Одну такую систему россияне каким-то образом затянули на крышу Министерства обороны.

Еще один такой аппарат с помощью крана затянули на крышу бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8. В нём расположены офисы компаний, студия фотосъёмки и школа вокала.

С какой целью принято такое решение можно только догадываться.