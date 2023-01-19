Россияне начали устанавливать на крышах высоток в Москве ЗПРК Панцирь - ФОТО
Одну такую машину затянули на крышу здания Минобороны России
фото из соцсетей
Россияне начали устанавливать ЗПРК "Панцирь-С1" на крышах высоток в Москве.
Об этом пишут соцсети. На данный момент известно уже о двух таких случаях.
Одну такую систему россияне каким-то образом затянули на крышу Министерства обороны.
Еще один такой аппарат с помощью крана затянули на крышу бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8. В нём расположены офисы компаний, студия фотосъёмки и школа вокала.
С какой целью принято такое решение можно только догадываться.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2023 в 20:06
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2023 в 19:47
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Лекарь (село Дарниця)
19.01.2023 в 19:46
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