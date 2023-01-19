Группа из 9 европейских стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине
Серьезное заявление перед Рамштайном
фото з відкритих джерел
Группа из 9 стран, в том числе Великобритания, Польша и Нидерланды пообещали продолжить оказание "беспрецедентной помощи" Украине. Речь идет также и о боевых танках, чтобы помочь ВСУ.
Об этом сказано в совместном заявлении министров обороны ряда стран.
Заявление было сделано министрами обороны:
Британии;
Эстонии;
Польши;
Латвии;
Литвы;
Дании;
Чехии;
Нидерландов;
Словакия.
Страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и прочего.
"Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для защиты Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также министры планируют призвать своих коллег во время заседания Рамштайн следовать их примеру и как можно быстрее помогать Украине для обеспечения ее победы в 2023 году.
Напомним, что недавно Дания заявила о том, что
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