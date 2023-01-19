Маркевич: Хотел бы еще поработать, но все смотрят на мой возраст и говорят, что я стар
Мирон Богданович еще готов показать себя
Фото: komandaonline.com
Известный украинский тренер, 71-летний Мирон Маркевич рассказал, готов ли еще работать.
– Вы все еще думаете о возвращении на тренерскую скамью?
– Хотел бы еще работать, но все смотрят на мой возраст и говорят, что я стар.
– Мирча Луческу на шесть лет старше вас и руководит "Динамо"…
– Увидим. Когда Шевченко ушел из сборной, я должен был тренировать сборную. Ждал предложения, но не получилось, были нюансы.
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Источник:Przeglad Sportowy
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