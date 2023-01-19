Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты, зенитные пушки и боеприпасы
Прибалтийские страны продолжают активно помогать Украине
фото из свободных источников
Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать пушки и вертолеты.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - говорится в сообщении.
По словам министра, общая стоимость будущего пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.
Напомним, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией на данный момент.
I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023
Популярное сейчас
- Премьер Польши: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно
- "Тогда я понял, что нужно искать новый клуб". Малиновский - о разговоре с Гасперини
- В Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине
- В авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
Новости по теме
- 23:37 Украинские Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны
- 22:41 Украинские Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями
- 18:58 Украинские Президент Сербии заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Страна не поддерживает вторжение РФ