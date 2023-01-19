В ВР зарегистрировали проект закона о запрете религиозных организаций, связанных с Россией
УПЦ московского патриархата должна быть среди них
Фото: 12 канал / Автор невідомий
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом сообщает главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине Ukraine NOW.
Закон предусматривает запрет деятельности в Украине религиозных организаций, "руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины".
Когда законопроект будет вынесен на голосование, пока неизвестно.
Добавим, что под запрет должна попасть Украинская Православная Церковь московского патриархата, которая после вторжения России именует себя просто УПЦ.
Популярное сейчас
- Премьер Польши: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно
- В Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- Угроза нового наступления россиян – очень реальна. Резников и Кулеба выпустили совместное заявление
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
Новости по теме
- 23:37 Украинские Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны
- 22:43 Украинские Путин: Россия начала "спецоперацию", чтобы "остановить войну"
- 22:41 Украинские Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями