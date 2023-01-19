В ВР зарегистрировали проект закона о запрете религиозных организаций, связанных с Россией

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом сообщает главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине Ukraine NOW.

Закон предусматривает запрет деятельности в Украине религиозных организаций, "руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины".

Когда законопроект будет вынесен на голосование, пока неизвестно.

Добавим, что под запрет должна попасть Украинская Православная Церковь московского патриархата, которая после вторжения России именует себя просто УПЦ.