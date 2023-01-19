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"Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России

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Алексей Дитятьев и его история семьи

"Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

Вернувшийся из Польши в Украину защитник Алексей Дитятьев, подписав контракт с ФК "Львов", обнародовал часть своей переписки с родственниками из России.

Как видно из переписки, Дитятьев общается с сестрой своей бабушки. И читает целый спектр пропагандистских штампов, начиная с "одного народа" и заканчивая тем, что "Россия не убивает невиновных и всем помогает".

"Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России - изображение 1

"Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России - изображение 2

Отметим, что долгое время Алексей Дитятьев выступал за "Олимпик". Также в его карьере были "Ворскла", "Карпаты", польская "Краковия". Последний клуб, за который выступал Дитятьев – казахстанский "Аксу".

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В статье: война с россией
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Источник:
Обозреватель

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