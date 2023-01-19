"Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России
Алексей Дитятьев и его история семьи
фото из соцсетей
Вернувшийся из Польши в Украину защитник Алексей Дитятьев, подписав контракт с ФК "Львов", обнародовал часть своей переписки с родственниками из России.
Как видно из переписки, Дитятьев общается с сестрой своей бабушки. И читает целый спектр пропагандистских штампов, начиная с "одного народа" и заканчивая тем, что "Россия не убивает невиновных и всем помогает".
Отметим, что долгое время Алексей Дитятьев выступал за "Олимпик". Также в его карьере были "Ворскла", "Карпаты", польская "Краковия". Последний клуб, за который выступал Дитятьев – казахстанский "Аксу".
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Источник:Обозреватель
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