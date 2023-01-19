Зеленский поблагодарил партнеров за решение предоставить оружие Украине: Данию, Швецию, Эстонию, Литву и других
День мощных решений
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил партнеров за решительность в вопросе предоставления Украине оружия. Как сказал глава государства, сегодня принято сразу несколько мощных решений партнеров по усилению нашей обороны. В первую очередь, для усиления нашей артиллерии.
Зеленский отметил вклад союзников:
"Спасибо Эстонии за очередной и крупнейший от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы.
Спасибо Швеции за новый военный пакет. За NLAW, Archer и БМП.
Спасибо Дании за принятие решения по CAESAR для наших воинов – это серьезно усилит нашу армию.
Спасибо Литве за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты.
Готовимся к завтрашнему "Рамштайну" – ожидаем сильных решений. И ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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