Зеленский поблагодарил партнеров за решение предоставить оружие Украине: Данию, Швецию, Эстонию, Литву и других

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил партнеров за решительность в вопросе предоставления Украине оружия. Как сказал глава государства, сегодня принято сразу несколько мощных решений партнеров по усилению нашей обороны. В первую очередь, для усиления нашей артиллерии.

Зеленский отметил вклад союзников:

"Спасибо Эстонии за очередной и крупнейший от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы.

Спасибо Швеции за новый военный пакет. За NLAW, Archer и БМП.

Спасибо Дании за принятие решения по CAESAR для наших воинов – это серьезно усилит нашу армию.

Спасибо Литве за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты.

Готовимся к завтрашнему "Рамштайну" – ожидаем сильных решений. И ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов".