Сити приблизился к Арсеналу, победы Реала и Барселоны в Кубке Испании. Главные новости за 19 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 января

“Манчестер Сити” сократил отставание от “Арсенала” до пяти очков, переиграв в матче перенесенного тура “Тоттенхэм”. “Шпоры” лучше провели первый тайм, и отправились на перерыв, выигрывая 2:0. Но после перерыва “Сити” всего за 12 минут сделал камбек (голы Альвареса, Холанда и Мареза), а в конце матча Марез забил четвертый гол в ворота Льориса – 4:2.

Реал и Барселона вышли в четвертьфинал Кубка Испании

Понадобился камбек для победы и мадридскому “Реалу” в 1/8 Кубка Испании. Мадрид проигрывал 0:2 в выездном матче “Вильярреалу” , но отыгрался во втором тайме благодаря голам Винисиуса, Милитана и Себальоса. 3:2.

Гораздо легче в четверг вечером было “Барселоне”. Лидер Ла Лиги забил пять безответных голов аутсайдеру третьего дивизиона “Сеуте”. Роберт Левандовский сделал дубль, по мячу забили Рафинья, Фати и Кесси. Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня, 20 января.

Несколько матчей 1/8 состоялось и в Кубке Италии. Виктор Коваленко впервые с октября вышел в стартовом составе “Специи”, но не помог своей команды избежать крупного поражения от “Аталанты” (5:2). Также вышли в четвертьфинал “Лацио” (победа над “Болоньей” 1:0) и “Ювентус” ( 2:1 с “Монцой” ).

"Бавария" объявила о подписании голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера. Стороны подписали контракт до лета 2025-го. "Бавария" заплатила за 34-летнего вратаря сборной Швейцарии восемь миллионов евро + 1.5 млн бонусов. Зоммер понадобился “Баварии” из-за серьезной травмы Мануэля Нойера, который пропустит вторую половину сезона.

Лидер чемпионата Англии недолго искал замену Михаилу Мудрику, который был главной трансферной целью “канониров”, но в итоге перешел в “Челси”. Как сообщают многочисленные английские источники, “Арсенал” подпишет за 27 млн фунтов атакующего хавбека/вингера “Брайтона” Леандро Троссарда. 28-летний игрок сборной Бельгии выбил из основной команды “Брайтона” из-за ссоры с главным тренером Роберто Де Дзерби.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял важное решение по поводу системы VAR. Было утверждено, что рефери включит микрофон и объяснит, почему был принят тот или иной приговор после просмотра видео. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся конфиденциальными. Первоначально подобное нововведение будет внедрено на клубном чемпионате мира в Марокко.