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Сити приблизился к Арсеналу, победы Реала и Барселоны в Кубке Испании. Главные новости за 19 января

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А также редкий старт Коваленко и трансфер Арсенала

Сити приблизился к Арсеналу, победы Реала и Барселоны в Кубке Испании. Главные новости за 19 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 января

Манчестер Сити сделал камбэк в матче с Тоттенхэмом

“Манчестер Сити” сократил отставание от “Арсенала” до пяти очков, переиграв в матче перенесенного тура “Тоттенхэм”. “Шпоры” лучше провели первый тайм, и отправились на перерыв, выигрывая 2:0. Но после перерыва “Сити” всего за 12 минут сделал камбек (голы Альвареса, Холанда и Мареза), а в конце матча Марез забил четвертый гол в ворота Льориса – 4:2.

Реал и Барселона вышли в четвертьфинал Кубка Испании

Понадобился камбек для победы и мадридскому “Реалу” в 1/8 Кубка Испании. Мадрид проигрывал 0:2 в выездном матче “Вильярреалу”, но отыгрался во втором тайме благодаря голам Винисиуса, Милитана и Себальоса. 3:2.

Гораздо легче в четверг вечером было “Барселоне”. Лидер Ла Лиги забил пять безответных голов аутсайдеру третьего дивизиона “Сеуте”. Роберт Левандовский сделал дубль, по мячу забили Рафинья, Фати и Кесси. Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня, 20 января.

Специя Виктора Коваленко вылетела из Кубка Италии

Несколько матчей 1/8 состоялось и в Кубке Италии. Виктор Коваленко впервые с октября вышел в стартовом составе “Специи”, но не помог своей команды избежать крупного поражения от “Аталанты” (5:2). Также вышли в четвертьфинал “Лацио” (победа над “Болоньей” 1:0) и “Ювентус” (2:1 с “Монцой”).

Бавария подтвердила трансфер Зоммер

"Бавария" объявила о подписании голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера. Стороны подписали контракт до лета 2025-го. "Бавария" заплатила за 34-летнего вратаря сборной Швейцарии восемь миллионов евро + 1.5 млн бонусов. Зоммер понадобился “Баварии” из-за серьезной травмы Мануэля Нойера, который пропустит вторую половину сезона.

Арсенал нашел замену Мудрику

Лидер чемпионата Англии недолго искал замену Михаилу Мудрику, который был главной трансферной целью “канониров”, но в итоге перешел в “Челси”. Как сообщают многочисленные английские источники, “Арсенал” подпишет за 27 млн фунтов атакующего хавбека/вингера “Брайтона” Леандро Троссарда. 28-летний игрок сборной Бельгии выбил из основной команды “Брайтона” из-за ссоры с главным тренером Роберто Де Дзерби.

Арбитры будут озвучивать зрителям на стадионе решения VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял важное решение по поводу системы VAR. Было утверждено, что рефери включит микрофон и объяснит, почему был принят тот или иной приговор после просмотра видео. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся конфиденциальными. Первоначально подобное нововведение будет внедрено на клубном чемпионате мира в Марокко.

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