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ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб

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В своде также указывается, что Россия наращивает авиационную группировку в Беларуси

ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 20 января, сообщает, что в четверг украинские защитники пресекли попытки россиян наступать около 16 населенных пунктов. В частности, враг шел вперед у Малой Токмачки и Степного в Запорожской области.

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В Луганской области отражены атаки в районах пунктов Новоселовское и Белогоровка, в Донецкой – возле Верхнекаменского, Краснополевки, Соледара, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Дилиевки, Водяного, Марьинки, Победы и Новоселки.

В то же время, на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском россияне обороняются.

Генштаб констатирует, что противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

В утренней сводке также указывается, что хотя на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, однако под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку.

Враг не прекращает обстрелы из артиллерии, минометов, РСЗО и танков по всей линии столкновения.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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