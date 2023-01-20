ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб
В своде также указывается, что Россия наращивает авиационную группировку в Беларуси
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 20 января, сообщает, что в четверг украинские защитники пресекли попытки россиян наступать около 16 населенных пунктов. В частности, враг шел вперед у Малой Токмачки и Степного в Запорожской области.
В Луганской области отражены атаки в районах пунктов Новоселовское и Белогоровка, в Донецкой – возле Верхнекаменского, Краснополевки, Соледара, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Дилиевки, Водяного, Марьинки, Победы и Новоселки.
В то же время, на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском россияне обороняются.
Генштаб констатирует, что противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.
В утренней сводке также указывается, что хотя на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, однако под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку.
Враг не прекращает обстрелы из артиллерии, минометов, РСЗО и танков по всей линии столкновения.
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