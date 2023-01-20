Украинская авиация в четверг нанесла почти три десятка ударов по россиянам
Ракетчики отработали по 15 целям
фото - Командування Повітряних сил ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы сообщает, что авиация Сил обороны в течение четверга, 19 января, нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши воины уничтожили три БпЛА типа Ланцет-3.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.
Генштаб сообщает, что россияне продолжат использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "вагнер".
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