Скоро будет 120 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян
Итоги работы украинских защитников за 19 января
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения по 20 января.
За 19 января было ликвидировано еще 770 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 119 300 человек.
Также за четверг было уничтожено 27 единиц военной техники
Потери россиян в технике:
- танков - 3139 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
- РСЗО - 442 (+0) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли /катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
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