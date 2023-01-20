  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Скоро будет 120 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян
В тренде

Скоро будет 120 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Итоги работы украинских защитников за 19 января

Скоро будет 120 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения по 20 января.

За 19 января было ликвидировано еще 770 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 119 300 человек.

Также за четверг было уничтожено 27 единиц военной техники

Потери россиян в технике:

  • танков - 3139 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
  • РСЗО - 442 (+0) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
  • специальная техника – 190 (+0).
По теме
yellow-arrow
Точечный или массированный. В ОК Юг сообщили об угрозе новых ракетных ударов по Украине
yellow-arrow
Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США
yellow-arrow
США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде