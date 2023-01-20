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Хорошо ли вы помните номера футболистов? Квиз

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На прохождение теста есть четыре минуты

Хорошо ли вы помните номера футболистов? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы подготовили вам новый квиз, касающийся игровых номеров известных футболистов. Вам предстоит ответить под каким номером в определенном клубе выступал тот или иной игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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