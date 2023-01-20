Хорошо ли вы помните номера футболистов? Квиз
На прохождение теста есть четыре минуты
фото - Getty Images
Сегодня мы подготовили вам новый квиз, касающийся игровых номеров известных футболистов. Вам предстоит ответить под каким номером в определенном клубе выступал тот или иной игрок.
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