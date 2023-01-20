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США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло

Общие новости
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На сумму $2,5 млрд

США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи Украине, об этом говорит официальный пресс-релиз на сайте Пентагона США:

Среди основного:

– дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

– восемь систем противовоздушной обороны "Avenger";

– 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм;

– 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;

– 53 "MRAP";

– 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

– высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM";

Среди дополнительного:

– 20.000 155-мм артиллерийских снарядов;

– 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

– 95.000 105-мм артиллерийских снарядов;

– 11.800 120-мм минометных мин;

– 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;

– 22 тактические машины для буксировки вооружения;

– 2.000 противотанковых ракет;

– 3.000.000 патронов для стрелкового оружия;

– взрывное оборудование для расчистки заграждений, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;

– запасные части и другое полевое снаряжение.

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В статье: война с россией Пентагон
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Источник:
defense.gov

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