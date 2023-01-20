США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло
На сумму $2,5 млрд
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Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи Украине, об этом говорит официальный пресс-релиз на сайте Пентагона США:
Среди основного:
– дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
– восемь систем противовоздушной обороны "Avenger";
– 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм;
– 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками;
– 53 "MRAP";
– 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
– высокоскоростные противорадиационные ракеты "HARM";
Среди дополнительного:
– 20.000 155-мм артиллерийских снарядов;
– 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
– 95.000 105-мм артиллерийских снарядов;
– 11.800 120-мм минометных мин;
– 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей;
– 22 тактические машины для буксировки вооружения;
– 2.000 противотанковых ракет;
– 3.000.000 патронов для стрелкового оружия;
– взрывное оборудование для расчистки заграждений, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;
– запасные части и другое полевое снаряжение.
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