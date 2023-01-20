  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США
В тренде

Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США

Общие новости
(1 голосов)

"Я не знаю ничего о такой связи"

Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что поставка ВСУ танков немецкого производства Leopard возможна вне зависимости от аналогичного шага США в контексте отправки своих танков M1 Abrams.

"Я не знаю ничего о такой связи", – отметил он в ответ на вопрос, является ли поставка Украине американских основных боевых танков Abrams условием для возможной отправки Leopard.

Читайте такжеСМИ: Германия может согласиться передать ВСУ танки Leopard, если США пошлют Украине Abrams

Вопрос поставки Германией танков без США обсуждал канцлер Олаф Шольц с Джо Байденом. Писториус добавил:

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому поводу в течение следующих нескольких дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть".

Читайте такжеВ Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине

По теме
yellow-arrow
Точечный или массированный. В ОК Юг сообщили об угрозе новых ракетных ударов по Украине
yellow-arrow
США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло
yellow-arrow
Хорошо ли вы помните номера футболистов? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Leopard Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
spiegel.de

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
can (Торонто, Львов)
20.01.2023 в 09:44
Так разродитесь уже, в конце концов...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде