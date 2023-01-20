Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США

Новый министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что поставка ВСУ танков немецкого производства Leopard возможна вне зависимости от аналогичного шага США в контексте отправки своих танков M1 Abrams.

"Я не знаю ничего о такой связи", – отметил он в ответ на вопрос, является ли поставка Украине американских основных боевых танков Abrams условием для возможной отправки Leopard.

Вопрос поставки Германией танков без США обсуждал канцлер Олаф Шольц с Джо Байденом. Писториус добавил:

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому поводу в течение следующих нескольких дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть".