Новый министр обороны Германии заявил, что поставки танков Leopard возможны и без общего шага от США
"Я не знаю ничего о такой связи"
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что поставка ВСУ танков немецкого производства Leopard возможна вне зависимости от аналогичного шага США в контексте отправки своих танков M1 Abrams.
"Я не знаю ничего о такой связи", – отметил он в ответ на вопрос, является ли поставка Украине американских основных боевых танков Abrams условием для возможной отправки Leopard.
Вопрос поставки Германией танков без США обсуждал канцлер Олаф Шольц с Джо Байденом. Писториус добавил:
"Я почти уверен, что мы получим решение по этому поводу в течение следующих нескольких дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов
- Шахтер предложил за вингера Коринтианса Кевина 10 млн евро, но получил отказ
- Официально. Ингулец подписал экс-голкипера Александрии
- Угроза нового наступления россиян – очень реальна. Резников и Кулеба выпустили совместное заявление
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО