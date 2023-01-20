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Точечный или массированный. В ОК Юг сообщили об угрозе новых ракетных ударов по Украине

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Оккупанты готовы

Точечный или массированный. В ОК Юг сообщили об угрозе новых ракетных ударов по Украине

фото из свободных источников

Новина українською

В ОК "Юг" заявили об угрозе новых ракетных атак по территории Украины. РФ готова нанести удар с моря, в частности, с подлодок. Об этом в эфире украинского национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к тому, чтобы нанести ракетный удар. Общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность. Будет он точечный или массированный, будет зависеть от стратегии врага. Она может быть разной".

"Они держатся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска. Даже, находясь в так называемой безопасной для себя зоне, россияне способны наносить поражение по всей территории Украины теми "Калибрами", которыми снаряжены".

Из-за погодных условий, а именно шторма, происходит ротация корабельно-катерного состава, но ракетоносители остаются на местах (6 штук). Среди них находятся две подлодки, пуск с которых сложнее обнаруживать нашей системе ПВО. Она пояснила, что в море также есть два десантных корабля, однако ВСУ с нашей стороны побережья Черного моря готовы дать отпор врагу и не допустить высадки десанта из моря.

Гуменюк подчеркнула, что определенная активность авиации российских захватчиков тоже наблюдается. И хотя враги заявляли об учениях, но учебно-тренировочный полет может запросто превратиться в нападение.

"Поэтому нужно быть очень внимательными к сообщениям о воздушной опасности".

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк
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Источник:
Нац. марафон

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