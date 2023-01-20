Пентагон: США поставляют ВСУ боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

США, поставляя боеприпасы и другое вооружение для ВСУ, сотрудничают с Израилем и Южной Кореей. В частности, Вашингтон передает оружие со своих складов в этих странах. Об этом рассказала заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января.

Она уточнила, что США регулярно передают ВСУ боеприпасы, оборудование и вооружение с начала полномасштабной войны. В то же время, Сингх заверила, что эти поставки не влияют на готовность американской армии защищать интересы США внутри государства, а также за его пределами.