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Пентагон: США поставляют ВСУ боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

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Пентагон: США поставляют ВСУ боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США, поставляя боеприпасы и другое вооружение для ВСУ, сотрудничают с Израилем и Южной Кореей. В частности, Вашингтон передает оружие со своих складов в этих странах. Об этом рассказала заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января.

Она уточнила, что США регулярно передают ВСУ боеприпасы, оборудование и вооружение с начала полномасштабной войны. В то же время, Сингх заверила, что эти поставки не влияют на готовность американской армии защищать интересы США внутри государства, а также за его пределами.

"Частично, чтобы гарантировать, что мы можем оказывать Украине помощь быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея, а также с Израилем, когда доходит до задействования наших складов на территории этих государств".

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