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Больше всех предыдущих. Финляндия объявила о рекордном пакете военной помощи для ВСУ

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С тяжелым вооружением для Украины

Больше всех предыдущих. Финляндия объявила о рекордном пакете военной помощи для ВСУ

Zelensky Official

Новина українською

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии, в Украину отправят тяжелое вооружение и боеприпасы, но при этом, из соображений безопасности, содержание, способ и сроки доставки не раскрываются.

Известно, что это уже 12 пакет от финнов, общая сумма их военной помощи составляет 590 млн евро. 11-й пакет военной помощи от Финляндии оценивался почти в 30 миллионов.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны Финляндии. Предоставление части этого вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции: 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, предусматривающую, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине. Министерства обороны продумали, что и в каких объемах могут отдать Украине, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.

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В статье: война с россией
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