В России ЧВК Вагнер теперь – юрлицо. В разведке Британии сказали, сколько наемников воюет в Украине
Зеки Пригожина
Getty Images / Global Images Ukraine
В Едином государственном реестре рф зарегистрировали частную военную организацию "Вагнер" как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления". Об участии в боевых действиях там не упоминается. Об этом сообщила британская разведка.
Владелец Вагнера Евгений Пригожин, скорее всего, частично финансирует организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями. Как считают эксперты, регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить организацию.
При этом на территории Украины сейчас находится около 50 тысяч "вагнеровцев".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 January 2023— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 20, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/5z9U167MxU
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/johkRTuMp8
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