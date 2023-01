В России ЧВК Вагнер теперь – юрлицо. В разведке Британии сказали, сколько наемников воюет в Украине

В Едином государственном реестре рф зарегистрировали частную военную организацию "Вагнер" как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления". Об участии в боевых действиях там не упоминается. Об этом сообщила британская разведка.

Владелец Вагнера Евгений Пригожин, скорее всего, частично финансирует организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями. Как считают эксперты, регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить организацию.

При этом на территории Украины сейчас находится около 50 тысяч "вагнеровцев".

