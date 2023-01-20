Известны детали обстрела Краматорска. Также 19.01 оккупанты рекордное кол-во раз ударили по Запорожской области

Враг нанес 3 ракетных удара по городу Краматорск (см. фото), об этом сообщают в Офисе Президента Украины. Повреждены объекты инфраструктуры: детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также оккупанты уничтожают инфраструктуру Запорожской области. Под угрозой жизни жителей, находящихся у линии огня. Только за сутки вражеские войска 224 раза обстреляли 21 населенный пункт. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов.

"Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак".