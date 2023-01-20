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Известны детали обстрела Краматорска. Также 19.01 оккупанты рекордное кол-во раз ударили по Запорожской области

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Известны детали обстрела Краматорска. Также 19.01 оккупанты рекордное кол-во раз ударили по Запорожской области

Тимошенко Телеграм-канал

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Враг нанес 3 ракетных удара по городу Краматорск (см. фото), об этом сообщают в Офисе Президента Украины. Повреждены объекты инфраструктуры: детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также оккупанты уничтожают инфраструктуру Запорожской области. Под угрозой жизни жителей, находящихся у линии огня. Только за сутки вражеские войска 224 раза обстреляли 21 населенный пункт. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов.

"Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак".

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко Александр Старух
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Источник:
Тимошенко

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