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Нидерланды готовы рассмотреть передачу F-16 для ВСУ. Зеленский уже обратился к участникам Рамштайна

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Нидерланды готовы рассмотреть передачу F-16 для ВСУ. Зеленский уже обратился к участникам Рамштайна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украину истребителей F-16 американского производства, если от Киева поступит соответствующий запрос. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Он отметил, что правительство страны рассмотрит такой запрос "непредвзято", и что на поставку оборудования "нет табу". Глава МИД Нидерландов отметил, что страна отправляет только то, что запрашивает Киев. В первую очередь ВСУ требуется тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.

Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайна" призвал союзников созвать новое заседание для обсуждения отправки в Украину F-16, а также дальнобойных ракет.

"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу".

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В статье: война с россией F-16
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Источник:
nltimes.nl

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