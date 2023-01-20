Нидерланды готовы рассмотреть передачу F-16 для ВСУ. Зеленский уже обратился к участникам Рамштайна
Требуется отправить запрос
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Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украину истребителей F-16 американского производства, если от Киева поступит соответствующий запрос. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Он отметил, что правительство страны рассмотрит такой запрос "непредвзято", и что на поставку оборудования "нет табу". Глава МИД Нидерландов отметил, что страна отправляет только то, что запрашивает Киев. В первую очередь ВСУ требуется тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.
Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайна" призвал союзников созвать новое заседание для обсуждения отправки в Украину F-16, а также дальнобойных ракет.
"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу".
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