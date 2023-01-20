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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

alerts.in.ua

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В 12:40 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины. Над территорией Беларуси – активность тактической авиации рф.

Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождает истребитель Су-30СМ.

Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.

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В статье: война с россией Кинжал Воздушная тревога сирена Миг-31к
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