В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях
Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие
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В 12:40 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины. Над территорией Беларуси – активность тактической авиации рф.
Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
МиГ-31К обычно сопровождает истребитель Су-30СМ.
Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.
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