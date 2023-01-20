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Зеленский в интервью раскритиковал Германию из-за танков и уже выступил перед партнерами на Рамштайне

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Зеленский в интервью раскритиковал Германию из-за танков и уже выступил перед партнерами на Рамштайне

Zelenskiy / Official

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Президент Украины Владимир Зеленский благодарит партнеров, но призывает их действовать быстрее:

"Вы взрослые люди (прим. ред – обращаясь к Германии). Вы можете так говорить полгода, но люди умирают здесь – ежедневно. Мы не собираемся нападать, если кого-то это беспокоит. Леопарды не поедут по территории россии. Мы защищаемся. Если можешь дать "Леопарды", ну дай. Не думаю, что сейчас время договариваться. Время выживать", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию.

"Защита неба? Очень хочется открыть новую страницу в этой войне, в этой защите, чтобы россияне не контролировали наше воздушное пространство".

"Мы благодарны. Я хочу, чтобы все это услышали: мы благодарны Германии", - отметил президент.

"Спасибо вам за все, что вы сделали, но нам нужно больше оружия. Российские войска на данный момент перегруппировываются, нельзя терять время и нужно все делать быстрее".

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов. Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием".

"Вы сильные люди могущественных стран. Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить российское зло силы. В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые остановят террор. В наших силах одержать победу".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Рамштайн Leopard Leopard 2
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Источник:
tagesschau.de

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