Как ВСУ в Соледаре накрыли штаб ЧВК Вагнер
Постаралась одна из бригад
tva
45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины поделилась на своей странице в Facebook видео уничтожения противника. Наши воины накрыли штаб и полевой склад вагнеровцев в Соледаре.
"Оккупанты используют жилые дома и подворья в качестве штабов и складов, но наши артиллеристы видят все. Украинская земля горит и будет гореть под ногами врагов".
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы сообщал, что авиация Сил обороны в течение четверга, 19 января, нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БПЛА врага.
Популярное сейчас
- Известен список игроков Динамо, которые отправились на сбор в Турцию
- США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло
- ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб
- Журналист: Первый вице-президент УАФ был лишен украинского гражданства. Поэтому он ушел с должности
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО