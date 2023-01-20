Как ВСУ в Соледаре накрыли штаб ЧВК Вагнер

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины поделилась на своей странице в Facebook видео уничтожения противника. Наши воины накрыли штаб и полевой склад вагнеровцев в Соледаре.

"Оккупанты используют жилые дома и подворья в качестве штабов и складов, но наши артиллеристы видят все. Украинская земля горит и будет гореть под ногами врагов".

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы сообщал, что авиация Сил обороны в течение четверга, 19 января, нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БПЛА врага.