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Министр обороны США – о переломном моменте в войне, боевых потерях РФ и исчерпывании БК врага

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Начался Рамштайн

Министр обороны США – о переломном моменте в войне, боевых потерях РФ и исчерпывании БК врага

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, 20 января, на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, что в РФ иссякают боеприпасы.

"Украина вдохновила мир, а в России тем временем иссякают боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери".

В настоящее время москва обращается к своим немногим оставшимся у нее партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, "но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки России".

"Просто сравните это с огромной поддержкой свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале".

Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Киев "столько, сколько нужно". По словам Остина, российский диктатор в начале вторжения полагал, что Украина развалится, а мир отвернется от нее. Но он не рассчитывал на "мужество украинского народа".

"Он не рассчитывал на мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас. Но мы должны сохранить наш импульс и нашу решимость, и мы должны копать еще глубже. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".

Остин также добавил, что сейчас "не время медлить".

"Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России".

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В статье: война с россией Ллойд Остин Рамштайн
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