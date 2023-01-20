Министр обороны США – о переломном моменте в войне, боевых потерях РФ и исчерпывании БК врага

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, 20 января, на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, что в РФ иссякают боеприпасы.

"Украина вдохновила мир, а в России тем временем иссякают боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери".

В настоящее время москва обращается к своим немногим оставшимся у нее партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, "но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки России".

"Просто сравните это с огромной поддержкой свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале".

"This is a decisive moment for Ukraine, and a decisive decade for the world".



US defence secretary Lloyd Austin says NATO will support Ukraine's self-defence for "as long as it takes".https://t.co/X3flQUBL0r



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FjySycs3EQ — Sky News (@SkyNews) January 20, 2023

Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Киев "столько, сколько нужно". По словам Остина, российский диктатор в начале вторжения полагал, что Украина развалится, а мир отвернется от нее. Но он не рассчитывал на "мужество украинского народа".

"Он не рассчитывал на мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас. Но мы должны сохранить наш импульс и нашу решимость, и мы должны копать еще глубже. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".

Остин также добавил, что сейчас "не время медлить".

"Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России".