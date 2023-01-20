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WP: Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о ближайших планах россиян

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Все было секретно

WP: Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о ближайших планах россиян

The Washington Post

Новина українською

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бернс провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили о дальнейших шагах России. Об этом сообщает The Washington Post.

Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели. Он проинформировал украинского президента и коллег по разведке о военных планах рф на ближайшее время.

Отмечается, что Бернс отметил неотложность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь от США будет получить труднее. Во время встречи Зеленский и чиновники украинской разведки обдумывали то, насколько долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как Палата представителей США перешла под контроль Республиканской партии. Бернс намекал именно на это.

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В статье: война с россией Глава ЦРУ
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Источник:
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