WP: Директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о ближайших планах россиян
Все было секретно
The Washington Post
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Джозеф Бернс провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили о дальнейших шагах России. Об этом сообщает The Washington Post.
Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели. Он проинформировал украинского президента и коллег по разведке о военных планах рф на ближайшее время.
Отмечается, что Бернс отметил неотложность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь от США будет получить труднее. Во время встречи Зеленский и чиновники украинской разведки обдумывали то, насколько долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как Палата представителей США перешла под контроль Республиканской партии. Бернс намекал именно на это.
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