Россия планировала совершить переворот в Болгарии
Об этом заявил исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев
Проросійська маніфестація в центрі Софії, фото - Getty Images
20 апреля 2016 в Болгарии едва не состоялась попытка переворота. Согласно подготовленному военной разведкой России плану члены двух военизированных организаций, "Василий Левски" и "Шипка", всего более семисот человек, должны были устроить беспорядки у парламента, начать стрельбу и попытаться захватить власть. Как утверждает Христо Грозев, проведение операции якобы поддерживалось Русской православной церковью.
Провалился путч из-за превентивного ареста сотен участников военизированных формирований, из которых до Софии смогли добраться всего три десятка. Задержан был и организатор операции Владимир Русев, известный под псевдонимом "Вальтер Калашников".
Рассказал об этом исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в ходе состоявшейся в Народном собрании Болгарии дискуссии "Влияние дезинформации в условиях геополитических кризисов". Он выступил с помощью заранее записанного видеосообщения из-за того, что РФ недавно объявила журналиста в розыск.
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