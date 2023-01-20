Россия планировала совершить переворот в Болгарии

20 апреля 2016 в Болгарии едва не состоялась попытка переворота. Согласно подготовленному военной разведкой России плану члены двух военизированных организаций, "Василий Левски" и "Шипка", всего более семисот человек, должны были устроить беспорядки у парламента, начать стрельбу и попытаться захватить власть. Как утверждает Христо Грозев, проведение операции якобы поддерживалось Русской православной церковью.

Провалился путч из-за превентивного ареста сотен участников военизированных формирований, из которых до Софии смогли добраться всего три десятка. Задержан был и организатор операции Владимир Русев, известный под псевдонимом "Вальтер Калашников".

Рассказал об этом исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в ходе состоявшейся в Народном собрании Болгарии дискуссии "Влияние дезинформации в условиях геополитических кризисов". Он выступил с помощью заранее записанного видеосообщения из-за того, что РФ недавно объявила журналиста в розыск.