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Россия планировала совершить переворот в Болгарии

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Об этом заявил исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев

Россия планировала совершить переворот в Болгарии

Проросійська маніфестація в центрі Софії, фото - Getty Images

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20 апреля 2016 в Болгарии едва не состоялась попытка переворота. Согласно подготовленному военной разведкой России плану члены двух военизированных организаций, "Василий Левски" и "Шипка", всего более семисот человек, должны были устроить беспорядки у парламента, начать стрельбу и попытаться захватить власть. Как утверждает Христо Грозев, проведение операции якобы поддерживалось Русской православной церковью.

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Провалился путч из-за превентивного ареста сотен участников военизированных формирований, из которых до Софии смогли добраться всего три десятка. Задержан был и организатор операции Владимир Русев, известный под псевдонимом "Вальтер Калашников".

Рассказал об этом исполнительный директор группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в ходе состоявшейся в Народном собрании Болгарии дискуссии "Влияние дезинформации в условиях геополитических кризисов". Он выступил с помощью заранее записанного видеосообщения из-за того, что РФ недавно объявила журналиста в розыск.

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В статье: война с россией
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Источник:
Радио Свобода

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 16:24
Тому що саме параша стоїть за всім брудом, який відбувався і відбувається на територіях колишніх радянських республік, а також колишніх дружніх совку країнах.
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