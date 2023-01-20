В Рамштайне не договорились о танках для Украины
Однако заявляют, что решение могут принять позже
фото из свободных источников
Руководители оборонных ведомств более 50 стран во время 8-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне не пришли к согласию относительно поставок основных танков, но решение по этому поводу может быть принято очень скоро.
Об этом сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент Укринформа.
"Мы конечно говорили о возможных поставках танков Leopard. Я должен четко констатировать, что нет единодушного мнения", - сказал министр.
Он назвал неверным впечатление, что создалась "сплоченная коалиция, на пути которой стоит Германия". По словам немецкого политика, есть немало союзников, которые выдвигают хорошие аргументы "за" поставки и немало тех, кто выдвигает взвешенные аргументы "против". В ситуации войны нужно учесть все, добавил он.
Писториус, впрочем, не исключил, что консенсус относительно танков Leopard будет достигнут, но не стал делать прогнозы, когда это может произойти.
"Я абсолютно уверен, что решение будет в ближайшее время. Но я не знаю, каким оно будет", - сказал политик.
В любом случае, по его словам, надо готовиться, чтобы в случае принятия положительного решения, быть в состоянии отреагировать оперативно. Министр заверил, что даст распоряжение четко выяснить где, сколько и в каком состоянии есть танков разного типа.
"Если решение будет принято - через неделю, через две недели или через день - мы должны иметь возможность действовать быстро... Мы готовимся", - сказал Писториус.
В то же время он не согласился с утверждением, что Германия сомневается. Берлин, по его словам, "очень осторожно взвешивает все "за" и "против", ведь надо быть осторожными, учитывая возможные последствия и обязательства перед собственным населением.
При этом Писториус заверил, что "Германия не будет стоять на пути партнеров", хотя, по его словам, вопрос разрешения от Берлина на такие поставки не обсуждался на встрече. Он также добавил, что не может давать никаких разрешений, поскольку это - задача канцлера и других министерств.
Писториус отрицательно ответил на вопрос, не считает ли он, что затягивание времени может привести к поражению Украины: "Нет. Потому что мы примем решение как можно скорее. И мы уже поддерживаем Украину большими объемами и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, пока война не закончится".
Писториус провел отдельную двустороннюю встречу с украинским коллегой - министром обороны Алексеем Резниковым, которую назвал "очень приятной".
Популярное сейчас
- Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше
- Глава ЧВК Вагнер: YouTube в РФ будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:14 Украинские Зеленский поблагодарил партнеров за решение предоставить оружие Украине: Данию, Швецию, Эстонию, Литву и других
- 22:54 Украинские "Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России
- 21:58 Украинские Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты, зенитные пушки и боеприпасы