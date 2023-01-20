В Рамштайне не договорились о танках для Украины

Руководители оборонных ведомств более 50 стран во время 8-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне не пришли к согласию относительно поставок основных танков, но решение по этому поводу может быть принято очень скоро.

Об этом сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент Укринформа.

"Мы конечно говорили о возможных поставках танков Leopard. Я должен четко констатировать, что нет единодушного мнения", - сказал министр.

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Он назвал неверным впечатление, что создалась "сплоченная коалиция, на пути которой стоит Германия". По словам немецкого политика, есть немало союзников, которые выдвигают хорошие аргументы "за" поставки и немало тех, кто выдвигает взвешенные аргументы "против". В ситуации войны нужно учесть все, добавил он.

Писториус, впрочем, не исключил, что консенсус относительно танков Leopard будет достигнут, но не стал делать прогнозы, когда это может произойти.

"Я абсолютно уверен, что решение будет в ближайшее время. Но я не знаю, каким оно будет", - сказал политик.

В любом случае, по его словам, надо готовиться, чтобы в случае принятия положительного решения, быть в состоянии отреагировать оперативно. Министр заверил, что даст распоряжение четко выяснить где, сколько и в каком состоянии есть танков разного типа.

"Если решение будет принято - через неделю, через две недели или через день - мы должны иметь возможность действовать быстро... Мы готовимся", - сказал Писториус.

В то же время он не согласился с утверждением, что Германия сомневается. Берлин, по его словам, "очень осторожно взвешивает все "за" и "против", ведь надо быть осторожными, учитывая возможные последствия и обязательства перед собственным населением.

При этом Писториус заверил, что "Германия не будет стоять на пути партнеров", хотя, по его словам, вопрос разрешения от Берлина на такие поставки не обсуждался на встрече. Он также добавил, что не может давать никаких разрешений, поскольку это - задача канцлера и других министерств.

Писториус отрицательно ответил на вопрос, не считает ли он, что затягивание времени может привести к поражению Украины: "Нет. Потому что мы примем решение как можно скорее. И мы уже поддерживаем Украину большими объемами и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, пока война не закончится".

Писториус провел отдельную двустороннюю встречу с украинским коллегой - министром обороны Алексеем Резниковым, которую назвал "очень приятной".