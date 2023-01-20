Германия анонсировала пакет "весенней" военной помощи Украине на 1 млрд евро
В частности, в этот пакет будут входить различные системы ПВО
Imago
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, которое приводит Spiegel.
"Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на миллиард евро", – говорится в заявлении министра.
По его словам, благодаря этому "весеннему пакету" общий объем германской военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.
Однако об отдельных поставках, о которых он упомянул, уже было объявлено ранее. В них входит ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.
Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.
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