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Лукашенко заявил, что он стоял у истоков создания искусственного интеллекта - ВИДЕО

Общие новости
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Не только картошкой славна Беларусь

Лукашенко заявил, что он стоял у истоков создания искусственного интеллекта - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что являлся пионером по разработке систем искусственного интеллекта.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с белорусскими чиновниками. Особо Лукашенко отметил сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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"Как ни странно, но я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту", - заявил он.

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В статье: Александр Лукашенко
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 20:21
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