Лукашенко заявил, что он стоял у истоков создания искусственного интеллекта - ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что являлся пионером по разработке систем искусственного интеллекта.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с белорусскими чиновниками. Особо Лукашенко отметил сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Как ни странно, но я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту", - заявил он.