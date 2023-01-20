Лукашенко заявил, что он стоял у истоков создания искусственного интеллекта - ВИДЕО
Не только картошкой славна Беларусь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что являлся пионером по разработке систем искусственного интеллекта.
Об этом он рассказал сегодня на встрече с белорусскими чиновниками. Особо Лукашенко отметил сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Как ни странно, но я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту", - заявил он.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 20:21
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