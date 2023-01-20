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Зеленский наградил орденами и медалями 153 защитника Украины, 68 из них - посмертно

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За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге

Зеленский наградил орденами и медалями 153 защитника Украины, 68 из них - посмертно

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 153 защитника Украины, 68 из них - посмертно.

Соответствующий указ №25/2023 обнародован на сайте Главы государства.

Так, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент постановил наградить защитников орденами Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, "За мужество" и "За военную службу Украине", а также медалью "Захиснику Вітчизни".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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