Генштаб ВСУ: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях
Наращивает интенсивность применения авиации
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ, комментируя актуальные события на фронте, в своей информационной сводке от 18.00 20.01.2022 сообщил о направлениях, на которых Россия продолжает наступательные действия.
"В течение суток противник нанес 2 ракетные (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.
Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации", - говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что авиация Украины продолжает свою работу, создавая сопротивление враждебным планам:
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов".
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