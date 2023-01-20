Генштаб ВСУ: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях

Генштаб ВСУ, комментируя актуальные события на фронте, в своей информационной сводке от 18.00 20.01.2022 сообщил о направлениях, на которых Россия продолжает наступательные действия.

"В течение суток противник нанес 2 ракетные (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации", - говорится в сообщении.