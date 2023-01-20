  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях
В тренде

Генштаб ВСУ: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Наращивает интенсивность применения авиации

Генштаб ВСУ: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях

Генштаб ВСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генштаб ВСУ, комментируя актуальные события на фронте, в своей информационной сводке от 18.00 20.01.2022 сообщил о направлениях, на которых Россия продолжает наступательные действия.

"В течение суток противник нанес 2 ракетные (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что авиация Украины продолжает свою работу, создавая сопротивление враждебным планам:

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов".

По теме
yellow-arrow
Зеленский наградил орденами и медалями 153 защитника Украины, 68 из них - посмертно
yellow-arrow
Болгарский Левски отменил спарринги с российскими Спартаком и Уралом
yellow-arrow
Лукашенко заявил, что он стоял у истоков создания искусственного интеллекта - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде