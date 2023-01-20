Милли: Украине будет очень тяжело выбить россиян с оккупированной территории в этом году
Союзники сомневаются в успешном наступлении ВСУ в этом году
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Украине будет "очень, очень тяжело" выбить российские войска с оккупированной территории в этом году.
Об этом он заявил на брифинге после встречи в Рамштайне, сообщает The Guardian.
Милли добавил: "Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень тяжело".
Что может произойти, так это "продолжение обороны, стабилизирующей фронт", говорит генерал, что будет зависеть от доставки и подготовки военного оборудования, которое Запад посылает в Украину.
По мнению Милли, Украина может провести "значительную" тактическую наступательную операцию, чтобы освободить как можно больше своей территории.
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