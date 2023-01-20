Милли: Украине будет очень тяжело выбить россиян с оккупированной территории в этом году

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Украине будет "очень, очень тяжело" выбить российские войска с оккупированной территории в этом году.

Об этом он заявил на брифинге после встречи в Рамштайне, сообщает The Guardian.

Милли добавил: "Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень тяжело".

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Что может произойти, так это "продолжение обороны, стабилизирующей фронт", говорит генерал, что будет зависеть от доставки и подготовки военного оборудования, которое Запад посылает в Украину.

По мнению Милли, Украина может провести "значительную" тактическую наступательную операцию, чтобы освободить как можно больше своей территории.