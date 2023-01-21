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С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января

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Трансферы Депая и "Арсенала", перестановки в клубах УПЛ, дебют Малиновского в кубке Франции - дайджест новостей за пятницу

С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Valerio Pennicino

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20-е января.

С "Ювентуса" сняли 15 очков в Серии А

Туринский "Ювентус" не в первый раз в 21-м веке серьезно оштрафован в рамках итальянского чемпионата. Однако, в отличие от знаменитого 2006-го года, на этот раз речь идет о финансовых махинациях самого титулованного клуба Серии А. В прошедшую пятницу федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии, вследствие чего с "Юве" было снято 15 очков. Клуб за один день упал с третьего места Серии А на десятое и теперь имеет не очень много шансов попасть в топ-4. Помимо этого, от футбола были отстранены экс-руководители клуба (Андреа Аньелли, Павел Недвед и другие) на срок от восьми месяцев до двух с половиной лет. "Ювентус" может обжаловать данное решение.

"Шахтер" и "Днепр-1" проигрывают матчи на сборах

Тем временем клубы украинской премьер-лиги ведут подготовку к возобновлению сезона. Свои матчи провели два лидера первенства, которым уже в феврале играть в еврокубках - "Днепр-1" и "Шахтер". Обе команды, увы, проиграли. Днепряне Кучера пропустили трижды от польского "Ракува", при этом своими силами отличившись всего раз (точный удар на счету Танковского, который пока официально к лидеру УПЛ не присоединился). "Шахтер" же с минимальным счетом 1:2 уступил "Аустрии". За "горняков" с пенальти отличился Артем Бондаренко.

Мемфис Депай сменил "Барселону" на "Атлетико"

Переходим к дайджесту зарубежных трансферов, которые случились в пятницу. Главным из них стал долгожданный уход Мемфиса Депая из "Барселоны", который после прихода Хави на пост тренера редко попадал в основу. Зимой 2023-го его по итогу выкупил "Атлетико", заплатив за трансфер в общей сложности три миллиона евро. Голландец подписал контракт на два с половиной года. Помимо этого, "Арсенал" после неудачи с Михаилом Мудриков подписал опытного Леандро Троссарда из "Брайтона" за 24 миллиона евро, Данни Ингз сменил "Астон Виллу" на "Вест Хэм", а "Челси" официально подтвердил переход Нони Мадуэке из "ПСВ", за которого лондонцы выложили 35 миллионов евро.

По два игрока покинули "Львов" и "Металлист 1925"

Тем временем трансферами богата не только западная Европа, но и украинский чемпионат. Кадровые перестановки продолжаются в клубах в УПЛ, ведь только за прошедшую пятницу по два игрока покинули "Львов" и "Металлист 1925". Из коллектива Олега Дулуба ушли знаковые личности - основной форвард Назарий Ныч, проведший за "львов" в сумме 69 игр и забивший шесть голов, а также хавбек Виталий Бойко, у которого временами шла игра в первом круге нынешнего первенства (13 игр, один гол, две голевые передачи). Также два игрока ушли из "Металлиста 1925" - Илья Зубков (17 игр за харьковчан, один гол) и Артем Дудик (три игры за клуб).

"Бавария" не обыграла "РБ Лейпциг", Малиновский вышел в старте за "Марсель"

Завершим наш дайджест матчами зарубежных первенств и кубков, которые прошли в пятницу. Главным поединком дня стала встреча "Баварии" и "РБ Лейпциг". Лидер отправился на выезд к "быкам", где по итогу потерял очки - на гол Шупо-Мотинга до перерыва, ответил Хальстенберг во втором тайме. Отметим, что за мюнхенцев дебютировал Ян Зоммер, не так давно перешедший в клуб. Также отметим дебют Руслана Малиновского в кубке Франции - украинец вышел в старте за "Марсель" и помог "провансальцам" пройти "Ренн" (1:0, гол Гендузи). Последним, к слову, скоро играть против "Шахтера" в Лиги Европы. Еще один матч пятницы - встреча "Мальорки" и "Сельты" в чемпионате Испании - хозяева одержали минимальную победу.

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