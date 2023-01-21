ВСУ отразили атаки россиян около 12 населенных пунктов, украинская авиация нанесла 22 удара
Соледар в этот раз не упоминается
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 21 января сообщает, что за предыдущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечине и Марьинка в Донецкой области. Заметим, что Генштаб не указывает Соледар и Соль, где в последнее время россияне сосредотачивали значительные усилия.
Также сообщается, что в течение пятницы россияне нанесли 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также было совершено 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Никополя.
В свою очередь авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Украинские защитники сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 2 района сосредоточения, а также склад боеприпасов оккупантов.
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