Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага
Почти полсотни единиц техники
Телеграм-канал Бавовна
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итог потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.
Было ликвидировано 860 человек. Кроме этого оккупанты потеряли 46 единиц техники, в том числе 15 ББМ.
Общее количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения пересекло отметку в 120 тысяч человек.
Полные потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3140 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,
- РСЗО – 443 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
- специальной техники – 193 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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