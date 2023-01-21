Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итог потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

Было ликвидировано 860 человек. Кроме этого оккупанты потеряли 46 единиц техники, в том числе 15 ББМ.

Общее количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения пересекло отметку в 120 тысяч человек.

Полные потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: