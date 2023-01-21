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Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага

Общие новости
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Почти полсотни единиц техники

Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итог потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

Было ликвидировано 860 человек. Кроме этого оккупанты потеряли 46 единиц техники, в том числе 15 ББМ.

Общее количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения пересекло отметку в 120 тысяч человек.

Полные потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,
  • РСЗО – 443 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
  • самолетов – 287 (+0) ед,
  • вертолетов – 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 749 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
  • специальной техники – 193 (+3).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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