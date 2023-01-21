В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы

Сегодня, 21 января, российском городе Ангарске Иркутской области произошел масштабный пожар - загорелись цистерны с топливом и бензовозы.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она — хитрая тетя", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

В сети уже массово публикуют фото и видео произошедшего, на снимках запечатлено горение железнодорожных цистерн с топливом.

По данным российского МЧСвозгорание началось в 12:11 (06:11 по киевскому времени). Как сообщают очевидцы, пожар быстро набирал обороны — пожирая топливо столб огня становился все выше, дым видели даже в Иркутске. Также местные жители сообщают про звуки взрывов во время пожара.

Официальная причина пожара уже названа — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ. Якобы при заправке автоцистерны "произошло воспламенение горючей жидкости".