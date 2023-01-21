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В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы

Общие новости
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В Иркутской области загорелась нефтебаза

В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы

Фото: МЧС РФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 января, российском городе Ангарске Иркутской области произошел масштабный пожар - загорелись цистерны с топливом и бензовозы.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она — хитрая тетя", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

В сети уже массово публикуют фото и видео произошедшего, на снимках запечатлено горение железнодорожных цистерн с топливом.

В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы - изображение 1
В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы - изображение 2

По данным российского МЧСвозгорание началось в 12:11 (06:11 по киевскому времени). Как сообщают очевидцы, пожар быстро набирал обороны — пожирая топливо столб огня становился все выше, дым видели даже в Иркутске. Также местные жители сообщают про звуки взрывов во время пожара.

Официальная причина пожара уже названа — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ. Якобы при заправке автоцистерны "произошло воспламенение горючей жидкости".

Напомним, общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
21.01.2023 в 13:59
Перефразируем , господа , когда вы уже накуритесь , в господа курите , курите и ещё раз курите !
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