В РФ вспыхнул масштабный пожар: на нефтебазе Ангарске были слышны взрывы
В Иркутской области загорелась нефтебаза
Фото: МЧС РФ
Сегодня, 21 января, российском городе Ангарске Иркутской области произошел масштабный пожар - загорелись цистерны с топливом и бензовозы.
"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она — хитрая тетя", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
В сети уже массово публикуют фото и видео произошедшего, на снимках запечатлено горение железнодорожных цистерн с топливом.
По данным российского МЧСвозгорание началось в 12:11 (06:11 по киевскому времени). Как сообщают очевидцы, пожар быстро набирал обороны — пожирая топливо столб огня становился все выше, дым видели даже в Иркутске. Также местные жители сообщают про звуки взрывов во время пожара.
Официальная причина пожара уже названа — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ. Якобы при заправке автоцистерны "произошло воспламенение горючей жидкости".
Напомним, общее количество
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