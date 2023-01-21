На войне против России погиб уже шестой бывший морской пехотинец ВМС США
Боролся на стороне украинской армии
фото - Getty Images
Бывший морской пехотинец ВМС США Дэниел Свифт погиб на войне против России. Об этом сообщает APNews.
Он был ранен в городе Днепр, но его жизнь не смогли спасти. От полученных повреждений он скончался. Еще неизвестно, вывезли ли тело военного из Украины.
Свифт – был старшиной первого класса. Он присоединился к армии США в 2005 году, а через два года стал морским пехотинцем. В 2014-м разорвал контракт, но вернулся через год, однако в 2019-м дезертировал из армии. В ВМС США заявили, что не имеют отношения к тому, что он воевал в Украине.
В общем, это уже шестой морской пехотинец ВМС США, погибший на войне против России, согласно заявлениям Госдепартамента США.
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