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На войне против России погиб уже шестой бывший морской пехотинец ВМС США

Общие новости
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Боролся на стороне украинской армии

На войне против России погиб уже шестой бывший морской пехотинец ВМС США

фото - Getty Images

Новина українською

Бывший морской пехотинец ВМС США Дэниел Свифт погиб на войне против России. Об этом сообщает APNews.

Он был ранен в городе Днепр, но его жизнь не смогли спасти. От полученных повреждений он скончался. Еще неизвестно, вывезли ли тело военного из Украины.

Свифт – был старшиной первого класса. Он присоединился к армии США в 2005 году, а через два года стал морским пехотинцем. В 2014-м разорвал контракт, но вернулся через год, однако в 2019-м дезертировал из армии. В ВМС США заявили, что не имеют отношения к тому, что он воевал в Украине.

В общем, это уже шестой морской пехотинец ВМС США, погибший на войне против России, согласно заявлениям Госдепартамента США.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.01.2023 в 16:35
Вічна пам'ять ГЕРОЮ! Який не став, як декотрі політики навіть здавалось цивілізованих країн, розповідати "То не на наший вулиці вбивають, грабують та насилують, тому ми будемо страшено обурюватися"... Але вони їх политики і тому дякуємо за зброю та іншу допомогу, що збільшує наши шанси вижити і ПЕРЕМОГТИ!
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