Генштаб: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста тридцать вторых суток российского широкомасштабного вторжения.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивает на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено. В беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил беларуси. В этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Республика беларусь продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Кроме общих учений, на территории беларуси идет подготовка российских подразделений.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении враг наненс удары по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это - Времовка и Новополь в Донецкой области, и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожской области

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли со всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.

Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытается создать базу данных мест обитания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения "программы экономии электроэнергии", так называемая "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.