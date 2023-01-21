Литва, Латвия и Эстония призывают Германию немедленно передать Украине танки
Это нужно, чтобы быстро восстановить мир в Европе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Латвии Габриелиус Ландсбергис в своем твиттере опубликовал совместное заявление Министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстони к Германии, которая все еще сомневается в передаче Украине танков.
"Мы, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard.
Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Особую ответственность в этом вопросе несет Германия как ведущее европейское государство", - говорится в твите Ландсбергиса.
Ранее сообщалось, что Германия
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