Литва, Латвия и Эстония призывают Германию немедленно передать Украине танки

Министр иностранных дел Латвии Габриелиус Ландсбергис в своем твиттере опубликовал совместное заявление Министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстони к Германии, которая все еще сомневается в передаче Украине танков.

"Мы, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Особую ответственность в этом вопросе несет Германия как ведущее европейское государство", - говорится в твите Ландсбергиса.