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Литва, Латвия и Эстония призывают Германию немедленно передать Украине танки

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Это нужно, чтобы быстро восстановить мир в Европе

Литва, Латвия и Эстония призывают Германию немедленно передать Украине танки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Латвии Габриелиус Ландсбергис в своем твиттере опубликовал совместное заявление Министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстони к Германии, которая все еще сомневается в передаче Украине танков.

"Мы, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard.

Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Особую ответственность в этом вопросе несет Германия как ведущее европейское государство", - говорится в твите Ландсбергиса.

Ранее сообщалось, что Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро. В этот пакет будут входить различные системы ПВО.

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