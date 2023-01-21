Зеленский: Каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 332 дня полномасштабного вторжения.

"Сегодня был долгий день – рабочие решения, международная коммуникация, разные вопросы, которые заслуживают внимания и реакции. Но сказать сейчас хочется только об одном. Не хочется говорить долго.

Сегодня прошло прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах. Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко… Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов… Женщина и ребенок, которые утром просто шли в детский сад… Мама Елена, дочь Милана Пономаренко… Мои соболезнования всем родным, близким… Больно об этом думать, больно сейчас говорить. Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и следует быть министру внутренних дел. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству не вернешь.

Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память… Светлая память всем, чью жизнь унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну из нашей земли", – рассказал президент.