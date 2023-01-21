Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину
Охота началась
BBC
Британские вертолеты Sea King уже находятся в Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере отметил, что они прибыли в свое новое королевство.
"Sea King из Объединенного королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо Бену Уоллесу. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!", - написал Резников в твиттере.
Вертолет Sikorsky SH-3 Sea King - американский вертолет-охотник за субмаринами. Его считают первым в мире вертолетом-амфибией и одним из первых вертолетов охотников за субмаринами с турбовальными двигателями.
Напомним, что
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