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Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину

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Охота началась

Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину

BBC

UA-Футбол
Новина українською

Британские вертолеты Sea King уже находятся в Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере отметил, что они прибыли в свое новое королевство.

"Sea King из Объединенного королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо Бену Уоллесу. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!", - написал Резников в твиттере.

Вертолет Sikorsky SH-3 Sea King - американский вертолет-охотник за субмаринами. Его считают первым в мире вертолетом-амфибией и одним из первых вертолетов охотников за субмаринами с турбовальными двигателями.

Напомним, что обучение на Sea King украинские военные начали в декабре 2022 года.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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