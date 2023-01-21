NaVi стартовали с победы на BLAST Premier: Spring Groups 2023
Победа украинской команды
telegram @natus_vincere_official
С 19-го по 29-е января проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Groups 2023. Призовой фонд турнира составляет 177 500 долларов.
Сегодня, 21-го января украинская команда Natus Vincere начала свои выступления на соревновании. "Рожденные побеждать" встретились с Ninjas in Pyjamas и одержали победу со счетом 2:1 (встреча проходила в формате "Best of 3"):
- 16:9 на Inferno
- 17:19 на Mirage
- 16:8 на Overpass
|№
|Группа С
|М
|В
|П
|О
|1
|G2
|1
|1
|0
|3
|2
|NaVi
|1
|1
|0
|3
|3
|BIG
|1
|0
|1
|0
|4
|NiP
|1
|0
|1
|0
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