NaVi стартовали с победы на BLAST Premier: Spring Groups 2023

С 19-го по 29-е января проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Groups 2023. Призовой фонд турнира составляет 177 500 долларов.

Сегодня, 21-го января украинская команда Natus Vincere начала свои выступления на соревновании. "Рожденные побеждать" встретились с Ninjas in Pyjamas и одержали победу со счетом 2:1 (встреча проходила в формате "Best of 3"):

16:9 на Inferno

17:19 на Mirage

16:8 на Overpass

Запись поединка между NaVi и NiP