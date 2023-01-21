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NaVi стартовали с победы на BLAST Premier: Spring Groups 2023

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Победа украинской команды

NaVi стартовали с победы на BLAST Premier: Spring Groups 2023

telegram @natus_vincere_official

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С 19-го по 29-е января проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Groups 2023. Призовой фонд турнира составляет 177 500 долларов.

Сегодня, 21-го января украинская команда Natus Vincere начала свои выступления на соревновании. "Рожденные побеждать" встретились с Ninjas in Pyjamas и одержали победу со счетом 2:1 (встреча проходила в формате "Best of 3"):

  • 16:9 на Inferno
  • 17:19 на Mirage
  • 16:8 на Overpass

Запись поединка между NaVi и NiP

Группа С М В П О
1 G2 1 1 0 3
2 NaVi 1 1 0 3
3 BIG 1 0 1 0
4 NiP 1 0 1 0

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В статье: Natus Vincere
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