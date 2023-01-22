Оборона Бахмута является стратегической операцией для ВСУ, - ISW

Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

"Оборона Бахмута, вероятно, стратегически обоснована, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы гораздо большую цену, если бы позволила русским войскам легко взять Бахмут.

Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые бы заставили Украину строить поспешные оборонные позиции на менее благоприятной местности.

Украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники», – сообщили в ISW.