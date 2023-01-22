Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января
Также россияне потеряли около 600 солдат
Вооруженные силы в сутки 21 января уничтожили в Украине еще 600 российских захватчиков, 9 артсистем и 5 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневном отчете.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 120760 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3145 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2144 (+9) ед,
- РСЗО – 445 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
- специальная техника – 193 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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