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Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января

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Также россияне потеряли около 600 солдат

Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января

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Вооруженные силы в сутки 21 января уничтожили в Украине еще 600 российских захватчиков, 9 артсистем и 5 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневном отчете.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 120760 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3145 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2144 (+9) ед,
  • РСЗО – 445 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 287 (+0) ед,
  • вертолетов – 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
  • специальная техника – 193 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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