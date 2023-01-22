В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады. У него было украинское происхождение
Приехал на войну как медик, но взял в руки оружие
фото - Ukraine NOW
В боях под Бахмутом погиб Григорий Цехмистренко. Он происходил из Украины, но имел канадское гражданство и проживал в провинции Британская Колумбия.
С началом разговоров о возможном вторжении в январе 2022-го года Григорий приехал в Украину и стал медиком-добровольцем. Наравне с украинскими военными он стоял за независимость Родины.
Сообщается, что 14-го января 2023-го года Григорий погиб в боях под Бахмутом.
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Источник:Ukraine NOW
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
22.01.2023 в 09:18
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