В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады. У него было украинское происхождение

В боях под Бахмутом погиб Григорий Цехмистренко. Он происходил из Украины, но имел канадское гражданство и проживал в провинции Британская Колумбия.

С началом разговоров о возможном вторжении в январе 2022-го года Григорий приехал в Украину и стал медиком-добровольцем. Наравне с украинскими военными он стоял за независимость Родины.

Сообщается, что 14-го января 2023-го года Григорий погиб в боях под Бахмутом.