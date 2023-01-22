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В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады. У него было украинское происхождение

Общие новости
(1 голосов)

Приехал на войну как медик, но взял в руки оружие

В боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады. У него было украинское происхождение

фото - Ukraine NOW

UA-Футбол
Новина українською

В боях под Бахмутом погиб Григорий Цехмистренко. Он происходил из Украины, но имел канадское гражданство и проживал в провинции Британская Колумбия.

С началом разговоров о возможном вторжении в январе 2022-го года Григорий приехал в Украину и стал медиком-добровольцем. Наравне с украинскими военными он стоял за независимость Родины.

Сообщается, что 14-го января 2023-го года Григорий погиб в боях под Бахмутом.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
22.01.2023 в 09:18
Крутой стетоскоп на шее у этого медика
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